Симфоническое исполнение песни «Утекай» поразило поклонников группы «Мумий Тролль»

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Симфоническое исполнение песни «Утекай» известной рок-группы «Мумий Тролль» появилось в Интернете, сразу же завоевав симпатии поклонников группы. Исполнил композицию санкт-петербургский оркестр IP Orchestra, который специализируется на исполнении рок-хитов, сообщает ИА PrimaMedia.

Видеозапись с репетиции оркестра появилась на официальной странице группы «Мумий Тролль» в соцсети Instagram. Поклонники сразу же начали оставлять под постом множество восторженных отзывов с желанием хоть раз услышать симфоническое исполнение этой песни вживую.

Стоит отметить, что санкт-петербургский оркестр IP Orchestra исполняет множество рок-композиций зарубежных и российских музыкантов и часто ездит с концертами по стране.