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05:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Симфоническое исполнение песни «Утекай» поразило поклонников группы «Мумий Тролль»

Исполнил композицию известный санкт-петербургский оркестр IP Orchestra.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 января, PrimaMedia.

Симфоническое исполнение песни «Утекай» известной рок-группы «Мумий Тролль» появилось в Интернете, сразу же завоевав симпатии поклонников группы. Исполнил композицию санкт-петербургский оркестр IP Orchestra, который специализируется на исполнении рок-хитов, сообщает ИА PrimaMedia.

Видеозапись с репетиции оркестра появилась на официальной странице группы «Мумий Тролль» в соцсети Instagram. Поклонники сразу же начали оставлять под постом множество восторженных отзывов с желанием хоть раз услышать симфоническое исполнение этой песни вживую.

Стоит отметить, что санкт-петербургский оркестр IP Orchestra исполняет множество рок-композиций зарубежных и российских музыкантов и часто ездит с концертами по стране.

Справка: С момента своего создания в 2009 году оркестр ведет активную концертную деятельность, исполняет ответственные государственные заказы, как в России, так и за рубежом. Симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко принимал участие в таких масштабных мероприятиях, как празднование 65-летия Великой Победы, Санкт-Петербургский Кинофорум, 300-летие Царского Села, праздник «Алые паруса», VI Международный турнир по спортивным танцам «Кубок Губернатора 2010» и не только. С невероятным успехом прошли гастроли коллектива в Объединенных Арабских Эмиратах и Эстонии.

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