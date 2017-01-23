Симфоническое исполнение песни «Утекай» поразило поклонников группы «Мумий Тролль»
Исполнил композицию известный
Исполнил композицию известный
Владивосток, 23 января, PrimaMedia.
Симфоническое исполнение песни «Утекай» известной
Видеозапись с репетиции оркестра появилась на официальной странице группы «Мумий Тролль» в соцсети Instagram. Поклонники сразу же начали оставлять под постом множество восторженных отзывов с желанием хоть раз услышать симфоническое исполнение этой песни вживую.
Стоит отметить, что
Справка: С момента своего создания в 2009 году оркестр ведет активную концертную деятельность, исполняет ответственные государственные заказы, как в России, так и за рубежом. Симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко принимал участие в таких масштабных мероприятиях, как празднование 65-летия Великой Победы,