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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На неделе в Красноярске потеплеет до 0 °C

Похолодание до -23°C обещают только в конце недели.

На предстоящей неделе синоптики пообещали красноярцам существенное потепление. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 23 января, столбики термометров опустятся до -5..-7°C. Ближе к вечеру в городе потеплеет до -2°C. Юго-западный ветер усилится до 4 м/с.

Во вторник, 24 января, температура воздуха будет держаться на отметке 0…-2°C. Во второй половине дня метеорологи прогнозируют сильный снегопад. Осадки прекратятся только ближе к ночи.

В среду, 25 января, будет существенно холоднее. Утром столбики термометров опустятся до -11°C, днем — до -6°C. Возможен небольшой снег. Ветер сменит свое направление на западное и будет дуть со скоростью до 5 м/с.

Добавим, что похолодание до -23°C ожидается уже в предстоящую пятницу. Циклон принесет в Красноярск ветер и снег.

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