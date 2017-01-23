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05:12 (мск), источник: Вести Приморье

Резкое ухудшение погоды ожидается по всему Приморскому краю

Во второй половине ночи и утром 27 января при прохождении фронтального раздела местами пройдет сильный снег.

25 января на погоду в Приморье продолжит оказывать антициклон. Центр барического образования передвинется на Корейский полуостров. В Приморский край начнет поступать теплый воздух из Китая. Днем и ночью морозы ослабеют. День будет хороший и теплый. Температура -5 °С -15 °С, на побережье до -3 °С. В южных районах днем на солнце снег начнет таять. 27 января в Приморье пройдет снег. Об этом сообщает «Вести: Приморье со ссылкой на сайт Маглипогода. 26 января антициклон уйдет на Японские острова. Вечером к Приморью подойдет циклон с запада. Днем погода в Приморье сохранится теплая и без осадков. В связи с приближением циклона ветер сменит направление на южное. Во второй половине дня южный ветер повысит температуру до -3 °С -7 °С, на южном побережье местами до 0 °C.

Во второй половине дня увеличение облачности, к вечеру до значительной. На побережье к вечеру возможен местами туман, на дорогах возможно образование гололеда.

Внимание! В ночь с 26 на 27 января ожидается ухудшение погоды. Циклон, двигаясь к Приморскому краю, не имеет много влаги, и поэтому он пока мало интенсивный. Днем 26 января, подойдя к границам нашего края, циклонический вихрь получит большое количество влажного и теплого воздуха из Желтого моря. Это приведет к резкому усилению и углублению циклона. В связи с этим в ночь с 26 на 27 января на всей территории Приморского края пройдет снег различной интенсивности.

Ночь будет очень теплая. Температура от 0 °C на южном побережье и до -8 на севере края. Пройдет снег и мокрый снег. На дорогах снежный накат и гололед.

Владельцам автотранспорта по возможности советую отказаться от поездок в эту ночь.

Во второй половине ночи и утром 27 января при прохождении фронтального раздела местами пройдет сильный снег.

Днем на большей части края пройдет снег. На дорогах снежный накат и гололед. В южных районах местами возможно налипание снега и обледенение проводов.

После прохождения фронта произойдет усиление северо-западного ветра до сильного, на побережье очень сильный. На восточном побережье усиление ветра до штормового!

27 января на западе края и в южных районах прекращение осадков. Похолодает. Будет уточнение по поводу ухудшения погоды в связи прохождением циклона 27 января.

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