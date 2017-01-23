Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии
Гвардейцы займутся обеспечением правопорядка на акваториях.
Гвардейцы займутся обеспечением правопорядка на акваториях.
Согласно опубликованному документу, Росгвардия будет охранять водоемы, расположенные в районах «с наиболее ценными природными ресурсами». Гвардейцы займутся охраной общественного порядка на акваториях.
Всего в документе указаны 14 пунктов. В перечень также вошли участки Балтийского, Баренцева, Азовского, Японского и Черного морей (в том числе Керченский пролив). Кроме того, под охрану Росгвардии взяты Амур, Волга, Кама и Кия.