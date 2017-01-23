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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Охрану Енисея поручили войскам Росгвардии

Гвардейцы займутся обеспечением правопорядка на акваториях.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень водных объектов, которые попадут под охрану войск Росгвардии. В список попали Байкал, Енисей, Тунгуска и Верхняя Ангара. Об этом сообщает «Тайга. Инфо» со ссылкой на официальную базу правовой информации.

Согласно опубликованному документу, Росгвардия будет охранять водоемы, расположенные в районах «с наиболее ценными природными ресурсами». Гвардейцы займутся охраной общественного порядка на акваториях.

Всего в документе указаны 14 пунктов. В перечень также вошли участки Балтийского, Баренцева, Азовского, Японского и Черного морей (в том числе Керченский пролив). Кроме того, под охрану Росгвардии взяты Амур, Волга, Кама и Кия.

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