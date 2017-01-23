Сколько составляет материнский капитал-2017

Сколько в этом году составляет материнский капитал и на что его разрешается потратить?

Ирина Коптина, г. Обь.

Сумма материнского капитала в 2017-м, как и в прошлом году, составит 453 026 рублей, сообщили «Советской Сибири» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Средства маткапитала можно направить на:

— улучшение жилищных условий (в том числе на погашение ипотечных кредитов и жилищных займов);

— образование детей (причем речь идет о получении образования любым ребенком в семье);

— формирование будущей пенсии матери;

— компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Последнее направление является довольно новым: оно появилось 1 января 2016 года. В этом случае средства можно использовать в любое время, не дожидаясь, когда ребенку, давшему право на сертификат, исполнится три года.

За 10 лет действия программы за счет индексаций размер маткапитала вырос более чем на 200 тысяч рублей. В прошлом году в регионе владельцами сертификатов стали почти 20 тысяч семей. Программу продлили, в связи с чем право на капитал получат те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года.

В Новосибирской области число семей — владельцев сертификатов составляет уже более 145 тысяч. Благодаря продлению программы количество владельцев сертификатов, по прогнозам, может увеличиться за 2017 и 2018 годы еще на 35−40 тысяч.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 3 от 18 января 2017 года.