Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Саакашвили неуклюже объяснил побег в кусты на инаугурации Трампа
Порошенко: Украина сделает Америку снова великой
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Порошенко засобирался на аудиенцию к Трампу: WSJ назвал дату
На параде в честь Трампа развернули флаг РФ - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
10«Бегущий огонь»
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22«Облик перемен»
06:52 (мск), источник: VN.RU

Сколько составляет материнский капитал-2017

В редакцию «Советской Сибири» поступают вопросы о сумме материнского капитала в 2017-м году. За разъяснением мы обратились в пресс-службу отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Сколько в этом году составляет материнский капитал и на что его разрешается потратить?

Ирина Коптина, г. Обь.

Сумма материнского капитала в 2017-м, как и в прошлом году, составит 453 026 рублей, сообщили «Советской Сибири» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Средства маткапитала можно направить на:
— улучшение жилищных условий (в том числе на погашение ипотечных кредитов и жилищных займов);
— образование детей (причем речь идет о получении образования любым ребенком в семье);
— формирование будущей пенсии матери;
— компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Последнее направление является довольно новым: оно появилось 1 января 2016 года. В этом случае средства можно использовать в любое время, не дожидаясь, когда ребенку, давшему право на сертификат, исполнится три года.

За 10 лет действия программы за счет индексаций размер маткапитала вырос более чем на 200 тысяч рублей. В прошлом году в регионе владельцами сертификатов стали почти 20 тысяч семей. Программу продлили, в связи с чем право на капитал получат те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года.

В Новосибирской области число семей — владельцев сертификатов составляет уже более 145 тысяч. Благодаря продлению программы количество владельцев сертификатов, по прогнозам, может увеличиться за 2017 и 2018 годы еще на 35−40 тысяч.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 3 от 18 января 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медики спасли коня Кортика, выжившего под завалами клуба «Аллюр»
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
В ФСБ заявили о провокациях со стороны ВМС Украины в Черном море
В Минэкономразвития раскритиковали антитабачную концепцию
Контрразведка США провела расследование «контактов» Флинна с РФ
Банки оказались не готовы принимать налоги за третьих лиц
СМИ рассказали о новом вооружении Росгвардии
Венесуэла выпустила новые вертикальные деньги
Спорт
Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике Немецкий телеканал ARD и Хайо Зеппельт представили еще один фильм о русском допинге
Авто
Продается танк, цена — 65 тысяч долларов На аукционе eBay выставлен на продажу… танк. Настоящий
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь