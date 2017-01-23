Сколько составляет материнский капитал-2017
В редакцию «Советской Сибири» поступают вопросы о сумме материнского капитала в 2017-м году. За разъяснением мы обратились в
В редакцию «Советской Сибири» поступают вопросы о сумме материнского капитала в 2017-м году. За разъяснением мы обратились в
Сколько в этом году составляет материнский капитал и на что его разрешается потратить?
Ирина Коптина, г. Обь.
Сумма материнского капитала в 2017-м, как и в прошлом году, составит 453 026 рублей, сообщили «Советской Сибири» в
Средства маткапитала можно направить на:
— улучшение жилищных условий (в том числе на погашение ипотечных кредитов и жилищных займов);
— образование детей (причем речь идет о получении образования любым ребенком в семье);
— формирование будущей пенсии матери;
— компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество
Последнее направление является довольно новым: оно появилось 1 января 2016 года. В этом случае средства можно использовать в любое время, не дожидаясь, когда ребенку, давшему право на сертификат, исполнится три года.
За 10 лет действия программы за счет индексаций размер маткапитала вырос более чем на 200 тысяч рублей. В прошлом году в регионе владельцами сертификатов стали почти 20 тысяч семей. Программу продлили, в связи с чем право на капитал получат те семьи, в которых появится второй (или последующий) ребенок в период до 31 декабря 2018 года.
В Новосибирской области число семей — владельцев сертификатов составляет уже более 145 тысяч. Благодаря продлению программы количество владельцев сертификатов, по прогнозам, может увеличиться за 2017 и 2018 годы еще на 35−40 тысяч.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 3 от 18 января 2017 года.