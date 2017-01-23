Чрезвычайная ситуация по паводку уже зимой введена в Новосибирске

По словам губернатора, «нестандартная ситуация требует нестандартных решений». Если ранее все мероприятия по ликвидации снега проводились, начиная с марта, то в 2017 меры нужно принимать уже сегодня.

С начала зимы в Новосибирске было вывезено более 1,6 миллиона кубометров снега. Для сравнения: за весь прошлый зимний сезон — 1,7 миллиона кубов.

— Даю указание мэрии города в течение ближайшей недели подготовить свои предложения по усилению финансовых ресурсов — за счет резервного фонда, за счет других расходов, — сказал глава региона. — Считаю, что ситуация неординарная, но вполне управляемая и прогнозируемая. Все зависит от оперативности принятия тех или иных мер.