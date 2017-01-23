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06:55 (мск), источник: VN.RU

Чрезвычайная ситуация по паводку уже зимой введена в Новосибирске

Управляющим компаниям предписано в кратчайшие сроки очистить крыши от снега. В Новосибирске вновь введен режим чрезвычайной ситуации в целях подготовки к паводку.

Объем выпавшего снега уже примерно вдвое превысил норму. Весной Новосибирску угрожает подтопление. Режим чрезвычайной ситуации позволит привлекать дополнительные ресурсы для уборки дворов и очистки ливневой канализации.

По словам губернатора, «нестандартная ситуация требует нестандартных решений». Если ранее все мероприятия по ликвидации снега проводились, начиная с марта, то в 2017 меры нужно принимать уже сегодня.

С начала зимы в Новосибирске было вывезено более 1,6 миллиона кубометров снега. Для сравнения: за весь прошлый зимний сезон — 1,7 миллиона кубов.

— Даю указание мэрии города в течение ближайшей недели подготовить свои предложения по усилению финансовых ресурсов — за счет резервного фонда, за счет других расходов, — сказал глава региона. — Считаю, что ситуация неординарная, но вполне управляемая и прогнозируемая. Все зависит от оперативности принятия тех или иных мер.

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