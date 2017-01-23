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06:59 (мск), источник: VN.RU

Певица Пелагея родила дочь и назвала Таисией

В семье певицы Пелагеи из Новосибирска и известного хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь. Звездные родители назвали крошку Таисией. Об этом журналистам рассказал сам Иван Телегин во время Матча звезд КХЛ, который состоялся в Уфе.

Пелагея и Иван поженились прошлым летом. Влюбленные не стали сообщать о своем бракосочетании, пригласили на праздник только самых близких друзей, но информация все равно просочилась в прессу.

Напомним, о романе популярной певицы и знаменитого хоккеиста общественность узнала в конце апреля 2016 года, когда пару заметили в одном из столичных ресторанов. А очень скоро на безымянном пальце сибирячки появилось шикарное кольцо. После торжественной церемонии в ЗАГСе пара отправилась в ресторан на Рублевке и зажигала на протяжении многих часов.

«Вчера вечером у нас родилась дочка, мы ее назвали Таисией», — отметил 22 января 24-летний Иван Телегин. Во время Матча звезд болельщики подарили Пелагее и Ивану куклу-неваляшку для дочери.

Добавим, что у Ивана уже есть сын от гражданского брака Марк, а для Пелагеи Хановой это первый ребенок. Хотя для Пелагеи этот роман, разумеется, далеко не первый. В 2010 году певица даже выходила замуж за новосибирца и режиссера «Comedy Woman» Дмитрия Ефимовича, но в 2012 году семья распалась.

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