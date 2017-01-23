Проезд в некоторых омских маршрутках снизился до 20 рублей. Об этом счастливые пассажиры сообщили в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что кроме 207 маршрута, стоимость проезда упала и на других: маршрутки №№ 550, 207 и 205 также возят своих пассажиров за 20 рублей. При этом некоторые из маршрутов отменены и выходят в рейсы незаконно.