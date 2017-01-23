К концу недели в Прикамье похолодает до -30 градусов

Синоптики прогнозируют новое похолодание в Пермском крае. По их данным, к четвергу температура воздуха в регионе может опуститься до -23−30 градусов. Причина — арктическое вторжение.

«Ожидается смещение высотного циклона из района Салехарда в южном направлении и вторжение арктического воздуха на Урал с длительным последующим выхолаживанием в высотном циклоне», — сообщают сотрудники ГИС-центра ПГНИУ.

Однако заморозки будут недолгими, и уже с субботы в Прикамье начнёт теплеть. И столбик термометра вновь поднимется до уровня -9−10 градусов.