Омичи попросили убрать с забора автомобиль-«висельник»

Автомобиль Toyota Mark2 повис на дорожном ограждении, где был и оставлен.

В комментариях горожане выстроили свои версии судьбы машины: одни посчитали, что автомобиль был угнан и брошен, другие же предположили, что некто спешил в ЗАГС, но потом передумал.