Омичи попросили убрать с забора автомобиль-«висельник»
Омич Дмитрий Мельничков посредством соцсетей попросил убрать транспортное средство, «забытый» на улице 50 лет Октября напротив окружного ЗАГСа.
Омич Дмитрий Мельничков посредством соцсетей попросил убрать транспортное средство, «забытый» на улице 50 лет Октября напротив окружного ЗАГСа.
Автомобиль Toyota Mark2 повис на дорожном ограждении, где был и оставлен.
В комментариях горожане выстроили свои версии судьбы машины: одни посчитали, что автомобиль был угнан и брошен, другие же предположили, что некто спешил в ЗАГС, но потом передумал.