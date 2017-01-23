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12:24 (мск), источник: Аргументы и факты

В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий

На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал.

Почти два десятка многоэтажных домов были взорваны в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй в центральной части страны, пишет The Daily Mail.

Сообщается, что 12 января контролируемым взрывом были разрушены 19 двенадцатиэтажных домов. Отмечается, что для того, чтобы одновременно снести бетонные постройки, которые занимали площадь в 150 тысяч квадратных метров, пришлось использовать около пяти тонн тротила.


Почти 20 многоэтажек снесли в Китае за несколько секунд

Взрывчатка была заложена в 120 тысяч мест в зданиях.

Добавим, что на месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также будет возведен небоскреб высотой 707 метров.

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