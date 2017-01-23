В Китае за десять секунд взорвали 19 зданий
На месте уничтоженных зданий планируется возвести
На месте уничтоженных зданий планируется возвести
Почти два десятка многоэтажных домов были взорваны в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй в центральной части страны, пишет The Daily Mail.
Сообщается, что 12 января контролируемым взрывом были разрушены 19 двенадцатиэтажных домов. Отмечается, что для того, чтобы одновременно снести бетонные постройки, которые занимали площадь в 150 тысяч квадратных метров, пришлось использовать около пяти тонн тротила.
Взрывчатка была заложена в 120 тысяч мест в зданиях.
Добавим, что на месте уничтоженных зданий планируется возвести