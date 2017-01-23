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07:10 (мск), источник: 365info.kz

Занятия школьников отменены в Астане

В Астане из-за усиления ветра учащиеся 1−4 классов первой смены освобождены от занятий.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщает пресс-служба столичного акимата. Согласно прогнозам «Казгидромета», 23 января в Астане ожидается ветер силой до 20 м/с. Временами возможен снег и низовая метель, температура воздуха упадет до -8 градусов.

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