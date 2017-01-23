Занятия школьников отменены в Астане

В Астане из-за усиления ветра учащиеся 1−4 классов первой смены освобождены от занятий.
Источник:365info.kz
Об этом сообщает пресс-служба столичного акимата. Согласно прогнозам «Казгидромета», 23 января в Астане ожидается ветер силой до 20 м/с. Временами возможен снег и низовая метель, температура воздуха упадет до -8 градусов.
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