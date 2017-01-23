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06:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Жительница Иркутска в 20-градусный мороз сдвинула два трамвайных вагона

Спортсменка призналась, что она мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

Иркутская силачка, мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева в 20-градусный мороз сдвинула с места два трамвайных вагона общим весом около 42 т и протащила их по рельсам.

Россиянка ранее уже сдвигала с места трамвайный вагон весом 17 т, 16-тонный «КамАЗ» и вертолет Ми-8 весом 8,5 т. При этом она стала первой в мире, кто сдвинул такой вес в тяжелых климатических условиях — при температуре минус 20 градусов.

После успешной попытки спортсменка призналась, что она мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

«Обычно мы тренируемся в трамвайном депо. Нас часто спрашивают, зачем вам это. Просто у меня есть цель — я хочу установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса», — приводит «РИА Новости» слова Оксаны Кошелевой.

Она также сообщила, что летом планирует начать тренировки на Байкале и попробует сдвинуть с места пароход.

Мастер спорта по силовому троеборью Кошелева имеет и другие достижения. Летом 2016 года она сдвинула с места вертолет Ми-8 весом 8,6 тонны, в 2015 году — 17-тонный трамвай, годом ранее — «КамАЗ» весом 16,5 тонны.

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