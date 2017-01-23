Каждая 2-я маршрутка ездит с нарушениями

В Магнитогорске проверили безопасность маршруток, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В пассажирских «Газелях» инспекторы ГИБДД сразу обнаружили серьезные нарушения. Установлены газовые баллоны — без согласования с Госавтоинспекцией.

«За весь 16 год зарегистрировано 15 ДТП с участием пассажирского транспорта, 47 человек получили ранения разной степени тяжести», — комментирует Сергей Алёхин, И.о. начальника отдела технического контроля ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску.

Также инспекторы смотрят, как высаживают пассажиров. Часто в местах, для этого непредназначенных. За что водителю грозит штраф. Итог рейда — каждая вторая машина работает с нарушениями.