В Омске автоинспекторы проверят безопасность детских перевозок
Полицейские проведут профилактический рейд, который направлен на повышение безопасности
Полицейские проведут профилактический рейд, который направлен на повышение безопасности
Омские автоинспекторы в ближайшее время проведут профилактический рейд «Ребенок — главный пассажир!». Проверки будут проводиться возле крупных торговых центров, около образовательных учреждений и в местах массового скопления горожан.
Во время профилактики полицейские большое внимание будут уделять перевозке детей в машинах. В связи с этим инспекторы будут штрафовать родителей, которые должным образом не обеспечили безопасности своих детей. Также полицейские напомнят родителям необходимости использования детских кресел, вручат листовки с рекомендациями по их выбору.
— Сотрудники ГИБДД отмечают, что в целом все больше родителей заботятся о безопасности своего ребенка в автомобиле, и перевозят его в удерживающем устройстве. Но до сих пор некоторые водители относятся к вопросам перевозки детей слишком легкомысленно.
Госавтоинспекция поясняет, что детские удерживающие устройства способны спасти ребенку жизнь и здоровье. Организм ребенка сильно отличается от организма взрослого — во время аварий, резких торможений, заносов, столкновений, переворотов малыши, не закрепленные в салоне машины, могут получить повреждения позвоночника и тяжелые травмы, зачастую несовместимые с жизнью. Ремни безопасности, рассчитанные на взрослого, могут не помочь и даже травмировать, ведь проходят в области шеи. Зачастую ремни могут попросту не сработать, ведь ребенок может выскользнуть