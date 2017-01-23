В Омске автоинспекторы проверят безопасность детских перевозок

Омские автоинспекторы в ближайшее время проведут профилактический рейд «Ребенок — главный пассажир!». Проверки будут проводиться возле крупных торговых центров, около образовательных учреждений и в местах массового скопления горожан.

Во время профилактики полицейские большое внимание будут уделять перевозке детей в машинах. В связи с этим инспекторы будут штрафовать родителей, которые должным образом не обеспечили безопасности своих детей. Также полицейские напомнят родителям необходимости использования детских кресел, вручат листовки с рекомендациями по их выбору.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— Сотрудники ГИБДД отмечают, что в целом все больше родителей заботятся о безопасности своего ребенка в автомобиле, и перевозят его в удерживающем устройстве. Но до сих пор некоторые водители относятся к вопросам перевозки детей слишком легкомысленно.