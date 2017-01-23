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10:13 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы отметили День объятий

В Красноярске незнакомцы предлагали прохожим обниматься. Город присоединился ко дню объятий, который отмечают во всём мире 21 января. Насколько охотно красноярцы идут на контакт?

Источник: Вести - Красноярск

Открыть свои объятия в этот день можно абсолютно любому человек. Повод необязателен. Поэтому на острове Татышев и появились такие ростовые фигуры. День объятий является неофициальной датой, но вниманием не обделён. Ростовые куклы обеспечила администрация города. Открыться такому персонажу гораздо легче. На контакт идут и дети, и взрослые.

День объятий — этой дате больше 30 лет. В России отмечается значительно меньше. Хотя, по ряду утверждений, долговременные объятия снимают напряжение и улучшают настроение. Главное — преодолеть психологический барьер и открыться незнакомцу.

«Большое количество людей на остров приезжает с хорошими эмоциями, с положительной энергетикой. И где, как не на острове Татышев, обниматься в такую замечательную, неморозную погоду?», — сказал руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий Красноярска Иван Брамман.

Обняться в этот день можно было не только с человеком, но и с животным. «Роев ручей» обеспечил двух собак: хаски и самоеда. К ним выстраивались очереди. Но у детей большим спросом пользовались герои мультфильмов в костюмах. Красноярский праздник оказался не самым массовым, но точно уютным: недовольным не ушёл никто.

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