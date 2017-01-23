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07:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Росгвардия готова охранять врачей новосибирской скорой помощи

Росгвардия Сибирского округа готова обеспечить безопасность врачей скорой помощи Новосибирска по примеру инициативы Омского Минздрава.

Источник: Вести - Новосибирск

Об этом «Вестям» заявил командующий округа Виктор Стригунов в программе «Вести про». И подчеркнул, что инициатива подобного взаимодействия должна быть взаимной.

Виктор Стригунов, командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России: «Это должно быть взаимно. Росгвардия не будем выходить с инициативой, она должна быть взаимно обговоренной. Скажу, что врачи скорой помощи Омска защищены от противоправной деятельности и Росгвардия готова прибыть в случае необходимости».

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