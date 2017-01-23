Росгвардия готова охранять врачей новосибирской скорой помощи
Росгвардия Сибирского округа готова обеспечить безопасность врачей скорой помощи Новосибирска по примеру инициативы Омского Минздрава.
Росгвардия Сибирского округа готова обеспечить безопасность врачей скорой помощи Новосибирска по примеру инициативы Омского Минздрава.
Об этом «Вестям» заявил командующий округа Виктор Стригунов в программе «Вести про». И подчеркнул, что инициатива подобного взаимодействия должна быть взаимной.
Виктор Стригунов, командующий Сибирским округом войск национальной гвардии России: «Это должно быть взаимно. Росгвардия не будем выходить с инициативой, она должна быть взаимно обговоренной. Скажу, что врачи скорой помощи Омска защищены от противоправной деятельности и Росгвардия готова прибыть в случае необходимости».