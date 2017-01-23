В Омске дорожные службы Октябрьского округа усиленно убирают снег

Как сообщили в мэрии Омска, дорожные службы Октябрьского округа неустанно убирают снег и вывозят его на специальные полигоны. По словам, главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства Сергея Бугрова, подъезды к остановочным павильонам очищены до асфальта.

Сергей Бугров, главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства окружной администрации:

— С магистралей снег вывозится по графику специалистами дорожно — эксплуатационного участка Октябрьского округа «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». До асфальтового покрытия очищены подходы и подъезды к остановочным павильонам. Снег вывозится на снежную свалку, расположенную в районе окружной дороги.

Что касается уборки отдельных дворов. то, как отметил специалист, жители дома могут заказать услуги спецтехники, включив эту строку на общем собрании в свои квитанции. Также регулярно выдаются уведомления предприятиям о вывозе и уборке снега. Выдано уже 100 таких уведомлений с начала 2017 года.

Тем не менее в Омске ситуация с гололедом остается напряженной. Горожане жалуются на травмы, полученные от падения на центральных улицах города.