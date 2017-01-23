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07:30 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в столичном регионе 23 января

Облачная погода, небольшой снег и температура до минус 5 градусов ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 23 января. Об этом сообщает портал «Метеновости».

Источник: Агентство «Москва»

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, в области столбик термометра опустится до минус 5 градусов. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба, влажность воздуха около 80%», — говорится в сообщении.

Москва, 23 января
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Синоптики отмечают, что такая погода может отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей с патологиями сердца и сосудов.

Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории лиц могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля. Высокая влажность воздуха может стать причиной обострений у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

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