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07:29 (мск), источник: Вести Приморье

Квот на ПЭТ-исследования в Приморье стало почти в два раза больше

В этом году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.

Количество квот, выделяемых приморцам на бесплатную позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), увеличено в 2017 году почти в два раза.

Как сообщил на еженедельном совещании у вице-губернатора Павла Серебряков директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, в этом году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.

«В этом году 1030 человек смогут пройти ПЭТ-исследования в медцентре ДВФУ на острове Русский, ещё 470 человек будут направлены для этого исследования в Хабаровск», — уточнил глава ведомства.

Отметим, что плановая численность, утверждения для прохождения ПЭТ-исследований, в 2016 году составляла 640 человек. В конце года она была расширена ещё на 20.

Вице-губернатор Павел Серебряков сообщил, что увеличение числа квот на ПЭТ-исследования в ДВФУ позволит большему количеству людей пройти обследование, не покидая пределы края.

«Мы не просто говорим о доступности медицинской помощи, мы делаем конкретные шаги для этого. Помощь онкологические больным в числе тех направлений, которым сегодня уделяется пристальное внимание», — подчеркнул он.

Заместитель главы региона также акцентировал внимание, что в этом году по региону будет вновь курсировать медицинский автопоезд «Забота», в состав которого включат и врача-онколога.

Отметим, что все обследования у специалистов передвижной поликлиники, а также ПЭТ-исследования проводятся для жителей края бесплатно по полису ОМС.

В прошлом году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края утвердил тариф на услугу «Позитронно-эмиссионная томография» и включил его в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Услуга для пациентов бесплатная, а каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 50 тысячи рублей.

Добавим, что в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины. В будущем власти планируют приобрести ещё оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний. Это даст большое развитие здравоохранению региона. Проектная мощность центра обеспечит ПЭТ-диагностику шести тысячам человек, столько же ежегодно смогут проходить ОФЭКТ-диагностику. Радиойодотерапию центр обеспечит трем сотням онкобольных в год.

Кроме того, Губернатор края Владимир Миклушевский и глава республики на недавней двусторонней встрече обсудили вопросы развития ядерной медицины. Глава Приморья заявил, что регион планирует приобрести циклотрон для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.

«С учётом пациентов из стран АТР мы готовы взять у Росатома циклотрон с небольшим избытком», — заявил Владимир Миклушевский.

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