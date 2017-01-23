Квот на ПЭТ-исследования в Приморье стало почти в два раза больше
В этом году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.
В этом году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.
Количество квот, выделяемых приморцам на бесплатную
Как сообщил на еженедельном совещании у
«В этом году 1030 человек смогут пройти
Отметим, что плановая численность, утверждения для прохождения
«Мы не просто говорим о доступности медицинской помощи, мы делаем конкретные шаги для этого. Помощь онкологические больным в числе тех направлений, которым сегодня уделяется пристальное внимание», — подчеркнул он.
Заместитель главы региона также акцентировал внимание, что в этом году по региону будет вновь курсировать медицинский автопоезд «Забота», в состав которого включат и
Отметим, что все обследования у специалистов передвижной поликлиники, а также
В прошлом году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края утвердил тариф на услугу «Позитронно-эмиссионная томография» и включил его в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Услуга для пациентов бесплатная, а каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 50 тысячи рублей.
Добавим, что в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины. В будущем власти планируют приобрести ещё оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний. Это даст большое развитие здравоохранению региона. Проектная мощность центра обеспечит
Кроме того, Губернатор края Владимир Миклушевский и глава республики на недавней двусторонней встрече обсудили вопросы развития ядерной медицины. Глава Приморья заявил, что регион планирует приобрести циклотрон для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.
«С учётом пациентов из стран АТР мы готовы взять у Росатома циклотрон с небольшим избытком», — заявил Владимир Миклушевский.