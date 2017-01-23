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08:11 (мск), источник: ТАСС

Экипажи Т-72 на Урале приступили к испытаниям новых мишеней для танкового биатлона

Впервые спортивные мишени изготовлены из ткани и заполнены окрашенным газом.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Экипажи 90-й танковой дивизии в Челябинской области приступили к испытаниям новых мишеней, разработанных уральскими оборонщиками специально для соревнований по танковому биатлону. Об этом в понедельник журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

«Экипажи 90-й танковой дивизии, сформированной в декабре прошлого года в Челябинской области, приступили к испытаниям новых мишеней, разработанных уральскими оборонщиками специально для соревнований по танковому биатлону.

Впервые спортивные мишени изготовлены из ткани и заполнены окрашенным газом. При поражении надувной силуэт танка «гаснет» не дольше 7 секунд, оставляя видимый невооруженным глазом оранжевый шлейф, — сказал Рощупкин.

По его словам, масса новых мишеней не превышает 3 кг. «Второй вид мишеней — тренировочный. Они выполнены из пенопласта, что также облегчает транспортировку и ремонт в полевых условиях, места попадания снарядов отчетливо видны на окрашенной поверхности. Мишень способна выдержать до 15 поражений, состоит из нескольких элементов, что дает возможность при разрушении одного из них не менять конструкцию целиком», — уточнил полковник.

«По оценкам специалистов управления боевой подготовки Центрального военного округа, новые мишени по сравнению с фанерными образцами, которые применяются в настоящее время, повысят зрелищность танкового биатлона, ускорят работу судей и полигонных команд», — резюмировал помощник командующего.

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