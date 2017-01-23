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07:39 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские волонтеры отправились в Алматы

В субботу, 21 января, на железнодорожном вокзале Красноярска проводили первую группу красноярских волонтеров на Зимнюю универсиаду-2017 года.

Источник: Reuters

В субботу, 21 января, на железнодорожном вокзале Красноярска проводили первую группу красноярских волонтеров на Зимнюю универсиаду-2017 года.

«Ребятам предстоит три недели прожить в атмосфере Всемирных студенческих игр в Казахстане. У каждого из них будет свой фронт работ на этом событии», — рассказали в пресс-службе исполнительной дирекции красноярской Универсиады-2019.

Все участники поездки прошли строгий отбор. В группу вошло 29 человек. По прибытии в Алматы красноярцы войдут в команду волонтеров Зимней универсиады-2017. Их распределят по 10 функциональным направлениям — работа с участниками, СМИ, логистика и т. д.

«Универсиада в Алматы — это как раз та Универсиада, после которой будет Универсиада в Красноярске, поэтому для нас это важно. Казахстан — очень дружественная для нас страна, у нас много схожего, поэтому мы не только поможем нашим коллегам в проведении этого спортивного мероприятия, но и, самое главное, получим практический опыт и знания. В таких мероприятиях нет мелочей. Мы имеем возможность уже сегодня, за 2 года до нашего события, на деле посмотреть, как выглядят те или иные функции, сервисы, как они работают и что требуется участникам и гостям», — отметил генеральный директор Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Опыт, полученный в Алматы, волонтеры смогут применить уже в марте этого года в Красноярске во время проведения XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию, который является тестовым мероприятием Зимней универсиады-2019. А после этого у них появится шанс возглавить целые направления в рамках соревнований в Красноярске.

«Для нас это очень важная стажировка, — рассказала Екатерина Чикова. — Мы будем помогать нашим коллегам в Алматы, оказывать помощь гостям Универсиады ориентироваться на объектах, информировать их. Мы также будем рассказывать жителям и гостям о нашей Зимней универсиаде 2019 года».

В поездку ребят провожали их товарищи, представители Дирекции Зимней универсиады-2019 и спортсмены, которые в составе сборной России будут отстаивать честь Красноярского края.

«Скоро и мы выезжаем в Казахстан. Мы много тренировались. На сборах было по две тренировки в день. Это будет моя первая Универсиада. Хочу попасть в тройку», — поделился фристайлист Георгий Гатилов.

Сегодня, 23 января, в Алматы отправится еще одна команда красноярских волонтеров из 16 человек. Она будет обеспечивать работу шатра Зимней универсиады-2019.

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