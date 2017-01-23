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07:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбург на несколько дней заглянут сильные морозы

Столбик термометра в ночные часы будет показывать 23−25 градусов ниже нуля.

Источник: РИА "Новости"

Сильные морозы придут в Екатеринбург в середине этой рабочей недели, сообщили 23 января «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

По ночам столбик термометра будет показывать 23−25 градусов ниже нуля. Днем будет также прохладно -14−16 градусов.

Впрочем, морозная погода надолго не задержится на Среднем Урале. Уже к выходным столбик термометра будет показывать вполне комфортные 6−8 градусов ниже нуля.

В этом году морозная погода уже была в Екатеринбурге в новогодние каникулы. А вот крещенские морозы обошли Средний Урал стороной.

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