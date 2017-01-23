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07:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

Самые высокие цены на бензин в Сибири зарегистрировали в Иркутске

Бензин подорожал в нескольких субъектах России.

Источник: Reuters

Росстат обнародовал цены на бензин в разных регионах страны.

По информации службы госстатистики РФ, среди сибирских городов самое дорогое топливо продают в Иркутске. Так, бензин марки А-92 в областном центре можно приобрести за 36,23 рубля за литр, АИ-95 — 38,80 рубля. Самые низкие цены зарегистрировали в Красноярске и Барнауле. Так, красноярцы заправляются бензином марки А-92 за 33,23 рубля за литр, а барнаульцы марки АИ-95 — за 36,51 рубля.

Специалисты статистики отмечают, что сначала 2017 года рост цен на топливо был зафиксирован в 41 центре субъектов РФ. В частности, на 0,6−0,9% цены на него выросли в Курске, Пензе, Перми и Майкопе. А в Кызыле и Владимире стоимость бензина уменьшилась на 0,1−0,3%.

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