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08:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Известный биатлонист Павел Ростовцев стал многодетным отцом

У спортсмена родился третий сын.

Известный в прошлом биатлонист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев стал многодетным отцом. У спортсмена родился третий сын, которого назвали Матвеем. Об этом в Instagram сообщил коллега Ростовцева по парламенту Алексей Клешко.

«У выдающегося биатлониста (не буду перечислять все многочисленные спортивные титулы) и политика (действующий депутат Законодательного Собрания Красноярского края) Павла Ростовцева родился ещё один сын — Матвей!», — написал Клешко, поздравив спортсмена с пополнением в семье.

Позже сам Ростовцев поблагодарил своих поклонников на своей странице в Facebook. Спортсмен продолжает принимать поздравления в соцсетях.

Сейчас Павлу Ростовцеву 45 лет. У него уже есть двое сыновей от первого брака — Александр и Артемий.

Ростовцев является вице-чемпионом Олимпиады-2006 в Турине (Италия). Также он трижды выигрывал чемпионаты мира по биатлону и один раз — первенство Европы. Спортсмен завершил карьеру в 2006 году, после чего ушел в политику с небольшим перерывом на тренерскую деятельность.

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