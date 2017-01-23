Известный биатлонист Павел Ростовцев стал многодетным отцом

Известный в прошлом биатлонист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев стал многодетным отцом. У спортсмена родился третий сын, которого назвали Матвеем. Об этом в Instagram сообщил коллега Ростовцева по парламенту Алексей Клешко.

«У выдающегося биатлониста (не буду перечислять все многочисленные спортивные титулы) и политика (действующий депутат Законодательного Собрания Красноярского края) Павла Ростовцева родился ещё один сын — Матвей!», — написал Клешко, поздравив спортсмена с пополнением в семье.

Позже сам Ростовцев поблагодарил своих поклонников на своей странице в Facebook. Спортсмен продолжает принимать поздравления в соцсетях.

Сейчас Павлу Ростовцеву 45 лет. У него уже есть двое сыновей от первого брака — Александр и Артемий.