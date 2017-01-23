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10:08 (мск), источник: Kazinform

Алматинцев предупредили о снегопаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматинцев попросили не оставлять автомобили на обочинах дорог в связи с работой снегоуборочной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Источник: Kazinform

«По прогнозу Казгидромета, с ночи 23-го до полудня 24 января ожидаются осадки в виде снега. В ночное и утреннее время на дорогах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем возможно затруднение дорожного движения. Просим жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и, по возможности, не оставлять личный автотранспорт на обочинах дорог», — сообщили в акимате.

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