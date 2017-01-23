Алматинцев предупредили о снегопаде

«По прогнозу Казгидромета, с ночи 23-го до полудня 24 января ожидаются осадки в виде снега. В ночное и утреннее время на дорогах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем возможно затруднение дорожного движения. Просим жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и, по возможности, не оставлять личный автотранспорт на обочинах дорог», — сообщили в акимате.