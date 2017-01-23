Прикамские любители пьяной езды выплатили штрафы на 132 млн рублей

Всего в регионе было возбуждено 13844 исполнительных производства о взыскании штрафов за административные нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Многие водители считают, что отказ от медицинского освидетельствования является незначительным нарушением, особенно это касается случаев, когда водитель уверен в своей трезвости. Однако приставы напоминают, что за отказ от медицинского освидетельствования наступает точно такая же ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За минувший год за неуплату административных штрафов временно ограничены в пользовании специальным правом управления транспортными средствами 1 382 автолюбителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. 305 правонарушителей оплатили штраф сразу после предупреждения о возможном ограничении их на пользование транспортом, пополнив тем самым федеральный бюджет на 6 млн рублей.