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08:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прикамские любители пьяной езды выплатили штрафы на 132 млн рублей

ПЕРМЬ, 23 января, РИА ФедералПресс. В 2016 году прикамские приставы взыскали с любителей пьяной езды более 132 млн рублей.

Всего в регионе было возбуждено 13844 исполнительных производства о взыскании штрафов за административные нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Многие водители считают, что отказ от медицинского освидетельствования является незначительным нарушением, особенно это касается случаев, когда водитель уверен в своей трезвости. Однако приставы напоминают, что за отказ от медицинского освидетельствования наступает точно такая же ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

За минувший год за неуплату административных штрафов временно ограничены в пользовании специальным правом управления транспортными средствами 1 382 автолюбителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. 305 правонарушителей оплатили штраф сразу после предупреждения о возможном ограничении их на пользование транспортом, пополнив тем самым федеральный бюджет на 6 млн рублей.

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