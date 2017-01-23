Неделя начнётся с плюсовых температур

В ближайшие три дня термометры покажут до плюс двух градусов, ночью — до минус семи. К концу недели температура будет колебаться от минус пяти до трех градусов тепла. В выходные на юге страны температурный максимум составит четыре градуса выше ноля. А вот ночь с пятницы на субботу будет морозной, тогда ожидается до минус 15.