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08:50 (мск), источник: Publika.md

Неделя начнётся с плюсовых температур

На этой неделе в Молдове ожидается потепление. Существенных осадков не предвидится, будет малооблачно. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В ближайшие три дня термометры покажут до плюс двух градусов, ночью — до минус семи. К концу недели температура будет колебаться от минус пяти до трех градусов тепла. В выходные на юге страны температурный максимум составит четыре градуса выше ноля. А вот ночь с пятницы на субботу будет морозной, тогда ожидается до минус 15.

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