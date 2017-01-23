В Пермском крае ожидается похолодание до -37°
Уже с 24 января в Прикамье придут морозы. По прогнозам синоптиков, самой холодной будет ночь на 26 января, когда температура воздуха может опуститься ниже -35°.
Уже с 24 января в Прикамье придут морозы. По прогнозам синоптиков, самой холодной будет ночь на 26 января, когда температура воздуха может опуститься ниже -35°.
В Пермском крае с 24 января ожидается вторжение арктического воздуха. Во вторник днем по северу Прикамья температура понизится с −10…−12° до −18…−20°, а вечером до −20…−25°. В Перми похолодание начнется вечером того же дня.
По прогнозам
Самой холодной будет ночь на 26 января. В этот день в Пермском крае ожидаются морозы −35…−37°. В Перми минимальная температура также упадет ниже -30°. Есть вероятность, что ночь на 27 января будет такой же морозной.
Потепление в Перми наступит днем 27 января.