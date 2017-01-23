В Пермском крае ожидается похолодание до -37°

В Пермском крае с 24 января ожидается вторжение арктического воздуха. Во вторник днем по северу Прикамья температура понизится с −10…−12° до −18…−20°, а вечером до −20…−25°. В Перми похолодание начнется вечером того же дня.



По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, утром 25 января по северу Прикамья ожидается мороз −28…−33°, по центральным районам и в Перми температура составит −22…−27°, а по югу края будет выше -20°. В среду днем сохранится малооблачная и морозная погода, максимальная температура не превысит −20…−22°, а по северу составит −25…−27°.



Самой холодной будет ночь на 26 января. В этот день в Пермском крае ожидаются морозы −35…−37°. В Перми минимальная температура также упадет ниже -30°. Есть вероятность, что ночь на 27 января будет такой же морозной.



Потепление в Перми наступит днем 27 января.