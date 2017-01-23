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10:08 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае ожидается похолодание до -37°

Уже с 24 января в Прикамье придут морозы. По прогнозам синоптиков, самой холодной будет ночь на 26 января, когда температура воздуха может опуститься ниже -35°.

Источник: Новости Перми

В Пермском крае с 24 января ожидается вторжение арктического воздуха. Во вторник днем по северу Прикамья температура понизится с −10…−12° до −18…−20°, а вечером до −20…−25°. В Перми похолодание начнется вечером того же дня.

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, утром 25 января по северу Прикамья ожидается мороз −28…−33°, по центральным районам и в Перми температура составит −22…−27°, а по югу края будет выше -20°. В среду днем сохранится малооблачная и морозная погода, максимальная температура не превысит −20…−22°, а по северу составит −25…−27°.

Самой холодной будет ночь на 26 января. В этот день в Пермском крае ожидаются морозы −35…−37°. В Перми минимальная температура также упадет ниже -30°. Есть вероятность, что ночь на 27 января будет такой же морозной.

Потепление в Перми наступит днем 27 января.

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