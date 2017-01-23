Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новый рейс из Казани в Сургут
Рейс Казань — Сургут открылся 20 января, с февраля он будет выполняться два раза в неделю.
Рейс Казань — Сургут открылся 20 января, с февраля он будет выполняться два раза в неделю.
Авиарейс Казань — Сургут — Казань открылся 20 января, сообщает
Стоимость билета в одну сторону — от 5 730 руб. С 6 февраля рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.
С 1 февраля по средам и субботам стартует направление
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании uvtaero.ru.