Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новый рейс из Казани в Сургут

Авиарейс Казань — Сургут — Казань открылся 20 января, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

Стоимость билета в одну сторону — от 5 730 руб. С 6 февраля рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

С 1 февраля по средам и субботам стартует направление Казань-Новый Уренгой-Казань, стоимость авиабилетов составит 5 730 руб.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании uvtaero.ru.