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09:51 (мск), источник: АиФ Казань

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новый рейс из Казани в Сургут

Рейс Казань — Сургут открылся 20 января, с февраля он будет выполняться два раза в неделю.

Источник: Аргументы и факты

Авиарейс Казань — Сургут — Казань открылся 20 января, сообщает пресс-служба минтранса РТ.

Стоимость билета в одну сторону — от 5 730 руб. С 6 февраля рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

С 1 февраля по средам и субботам стартует направление Казань-Новый Уренгой-Казань, стоимость авиабилетов составит 5 730 руб.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании uvtaero.ru.

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