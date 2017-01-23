Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Волгоградской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ упала в Волгоградской области за последние две недели.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, количество обращений местных жителей за медицинской помощью по поводу заболеваний снизилось на 26% по отношению к предшествующей недели. Среди респираторных вирусов у волгоградцев преимущественно наблюдаются риновирус и парагрипп, а также вирусы, которые поражают верхние и нижние дыхательные пути — аденовирус, бокавирус, метапневмовирус.

Уровень заболеваемости совокупного населения области на третьей календарной неделе 2017 года ниже эпидемического порога на 23%. Среди школьников 7−14 лет заболеваемость ниже эпидпорога на 45%, дошкольников 3−6 лет — на 37%, 0−2 года — на 37%, лиц от 15 лет и старше — на 4%. В Волгограде количество заболевших ОРВИ и гриппом за неделю уменьшилось на 33%.