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10:25 (мск), источник: Volga News

Самарская городская клиническая больница № 9 присоединена к больнице № 8

Реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе амбулаторно-поликлиническую службу.

Источник: РИА "Новости"

Самарская городская клиническая больница № 9 официально присоединена к больнице № 8, пишет «Самарское обозрение».

Объединение двух медучреждений состоялось 30 декабря 2016 года. Объединенное медицинское учреждение получило название ГБУЗ СО «Самарская государственная клиническая больница № 8». Его возглавил главный врач больницы № 8 Александр Вавилов. Должность главврача девятой больницы, которую занимал Вячеслав Радаев, сокращена.

Как указано в официальных разъяснениях минздрава, реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе амбулаторно-поликлиническую службу.

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