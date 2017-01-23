Самарская городская клиническая больница № 9 присоединена к больнице № 8
Реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе
Реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе
Самарская городская клиническая больница № 9 официально присоединена к больнице № 8, пишет «Самарское обозрение».
Объединение двух медучреждений состоялось 30 декабря 2016 года. Объединенное медицинское учреждение получило название ГБУЗ СО «Самарская государственная клиническая больница № 8». Его возглавил главный врач больницы № 8 Александр Вавилов. Должность главврача девятой больницы, которую занимал Вячеслав Радаев, сокращена.
Как указано в официальных разъяснениях минздрава, реорганизация направлена на создание многопрофильного стационарного учреждения, имеющего в своем составе