В Красноярском крае после реставрации открылась старейшая мечеть региона

В городе Енисейске открылась после реконструкции старейшая каменная мечеть в регионе, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В 1892 году Енисейское губернское правление постановило разрешить магометанскому обществу Енисейска постройку соборной мечети по представленному проекту, разработанному в Строительном отделении. Мечеть была построена в 1905 году. После революции она была частично разрушена, в ее помещениях размещалось столярное производство.

Сегодня здание мечети в Енисейске — памятник культовой архитектуры конца XIX в., интересный пример небольшого магометанского храма, выполненного в формах архитектурной эклектики. Отличается композиционно-планировочным решением, воспроизводящим архитектурную композицию православного храма: надстройка минарета размещается над главным входом.

«Революция, безусловно, нанесла ущерб всем религиозным общинам, которые жили на территории Российской Империи, России. И вот сейчас, через 100 лет, возрождая храмы, мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаем долг нашим предкам», — сказал на открытии первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко.

Добавим, что всего в рамках программы восстановления исторических и архитектурных памятников в Енисейске будет восстановлено 22 памятника культуры.