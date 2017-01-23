Порывистый северный ветер и метели придут в Волгоград в начале рабочей недели
Порывистый северный ветер и метели придут в Волгоград в начале рабочей недели.
Порывистый северный ветер и метели придут в Волгоград в начале рабочей недели.
Как прогнозируют синоптики Волгоградского ЦГМС, сегодня, 23 января, в Волгограде пройдет небольшой снег, метель. Западный и
24 января в городе ночью пройдет небольшой снег. Днем без осадков. Ветер западный,
В среду, 25 января, ночью небольшой снег, днем умеренный снег. Ветер западный,