Порывистый северный ветер и метели придут в Волгоград в начале рабочей недели.

Как прогнозируют синоптики Волгоградского ЦГМС, сегодня, 23 января, в Волгограде пройдет небольшой снег, метель. Западный и северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Но холодно не будет — температура воздуха днем около 0ºС.

24 января в городе ночью пройдет небольшой снег. Днем без осадков. Ветер западный, юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура −8…−10ºС; днем 0…-2ºС.