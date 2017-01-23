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09:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Порывистый северный ветер и метели придут в Волгоград в начале рабочей недели

Порывистый северный ветер и метели придут в Волгоград в начале рабочей недели.

Как прогнозируют синоптики Волгоградского ЦГМС, сегодня, 23 января, в Волгограде пройдет небольшой снег, метель. Западный и северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Но холодно не будет — температура воздуха днем около 0ºС.

24 января в городе ночью пройдет небольшой снег. Днем без осадков. Ветер западный, юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура −8…−10ºС; днем 0…-2ºС.

В среду, 25 января, ночью небольшой снег, днем умеренный снег. Ветер западный, юго-западный 6−11 метров в секунду. Температура ночью −5…−7ºС, днем −1…−3ºС.

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