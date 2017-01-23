Под Самарой хаски продемонстрируют полную боевую готовность

В воскресенье, 29 января, под Самарой пройдут необычные гонки на собачьих упряжках «Снежный беспредел: запасный полк». На территории военного полигона в Рощинском пушистые лайки продемонстрируют полную боевую готовность: они будут вытаскивать «раненых» с поля боя и помогать связистам перебрасывать катушки с проводами.

Кроме того, в программе соревнований запланированы гонки на квадроциклах и внедорожниках. Также зрители смогут увидеть военную технику и даже полюбоваться на мастерство пилотов вертолетов.

Зрители, как отмечают организаторы, не только не заскучают, но и не замерзнут: на территории будет действовать полевая кухня.

Построение участников запланировано на 9:15. В 10:00 начнутся первые показательные выступления, пишет 63.ру.