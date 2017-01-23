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09:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывшему главбуху красноярской полиции назначили адвоката

Ближайшее заседание суда назначено на 6 февраля.

Бывший главный бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева получила нового адвоката. Об этом стало известно на заседании суда, прошедшем утром 23 января.

Напомним, 10 января Николаева заявила об отказе от своего адвоката после того, как он предложил ей признать свою вину. По мнению обвиняемой, предложение не соответствует действительности. Женщина попросила дать ей время на поиск нового адвоката, однако прокурор посчитал ходатайство затягиванием времени. Судья встал на сторону обвинения, после чего представитель защиты отказался от работы.

На сегодняшнем заседании Николаева призналась суду, что не смогла найти нового защитника. После этого ей назначили государственного адвоката из городской коллегии. Представитель защиты попросил 3 месяца на изучение материалов дела, однако судья назначил новое заседание на 6 февраля.

Напомним, рассмотрение резонансного дела длится уже не первый год. Подполковнику внутренней службы Надежде Николаевой инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, главбух похитила более 6 млн рублей с помощью махинаций при выписывании зарплаты сотрудникам отдела полиции № 2 МУ МВД «Красноярское». Кроме того, правоохранительные органы обладают информацией о хищении еще около 130 млн рублей, выделенных из федерального и краевого бюджетов городскому МВД для выплаты денежного довольствия.

По данным следователей, бухгалтер жила на широкую ногу: купила несколько квартир в Красноярске и даже успела приобрести апартаменты на Рублевском шоссе. У подозреваемой было изъято 6 шуб, а суд наложил арест на ее квартиру, автомобиль Toyota RAV4, парковочное место и три квартиры стоимостью более 12 млн рублей, принадлежащие ее родственникам.

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