На Новосибирск обрушится снегопад и сильный ветер
Синоптики предупредили, что в Новосибирске 23 января будут неблагоприятные погодные условия, сообщает
Синоптики предупредили, что в Новосибирске 23 января будут неблагоприятные погодные условия, сообщает
На Новосибирск обрушится снегопад и сильный ветер, сообщает
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем, 23 января, в городе Новосибирске ожидаются временами небольшой снег, метель, ухудшение видимости до 1−2 км, на дорогах возможны снежные заносы, гололедица, ветер
По данным Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -1 градус, будет идти небольшой снег.
В ночь на вторник температура опустится до — 13 градусов, днем будет -12 градусов, будет идти небольшой снег.
В ночь на среду температура составит -8 градусов, днем —8 градусов, снег.
В ночь на четверг столбик термометра опустится до — 18 градусов, днем будет — 6, небольшой снег.
В ночь на пятницу в Новосибирск придет похолодание до — 26 градусов, днем будет — 21 градус. Погода на выходных ожидается более благоприятной: до — 21 ночью в субботу, днем будет — 17, и до — 17 ночь в воскресенье, днем — 14 градусов.