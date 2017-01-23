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09:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На Новосибирск обрушится снегопад и сильный ветер

Синоптики предупредили, что в Новосибирске 23 января будут неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На Новосибирск обрушится снегопад и сильный ветер, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем, 23 января, в городе Новосибирске ожидаются временами небольшой снег, метель, ухудшение видимости до 1−2 км, на дорогах возможны снежные заносы, гололедица, ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы до 18 м/с, днем повышение температуры до -3−5 градусов.

По данным Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -1 градус, будет идти небольшой снег.

В ночь на вторник температура опустится до — 13 градусов, днем будет -12 градусов, будет идти небольшой снег.

В ночь на среду температура составит -8 градусов, днем —8 градусов, снег.

В ночь на четверг столбик термометра опустится до — 18 градусов, днем будет — 6, небольшой снег.

В ночь на пятницу в Новосибирск придет похолодание до — 26 градусов, днем будет — 21 градус. Погода на выходных ожидается более благоприятной: до — 21 ночью в субботу, днем будет — 17, и до — 17 ночь в воскресенье, днем — 14 градусов.

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