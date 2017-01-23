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11:57 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге кайтсёрфер оказался в реанимации после катания

Кайтсёрфер получил тяжелые травмы в Красносельском районе Петербурга 22 января. Мужчина разбился во время катания по льду Финского залива.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», воскресным вечером в больницу на улице Костюшко привезли кайтсёрфера. Любитель экстремального спорта катался на доске по льду Финского залива в районе Ленинского проспекта и неудачно упал. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию.

Проводится проверка.

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