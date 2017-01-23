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09:53 (мск), источник: РИА Новости

В середине недели в Москве резко похолодает до -27

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Резкое похолодание до минус 27 градусов ожидается в московском регионе в середине наступившей недели, к выходным в городе вновь потеплеет, сообщил РИА Новости в понедельник специалист центра погоды «Фобос».

Источник: РИА Новости

«Начало и конец этой недели оттепельные с околонулевой температурой, а середина — с морозами. Сегодня и во вторник мы будем в теплом секторе атлантического циклона, поэтому пасмурно, время от времени будет идти небольшой снег, мокрый снег. Температура сегодня ноль-плюс 2 градуса, ночью ноль-минус 2 градуса, завтра днем около нуля», — сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, начиная с вечера вторника, в Москву начнет прорываться холодный атмосферный фронт, температура уже вечером опустится до минус 5 градусов, образуется гололедица. В ночь на среду будет проходить холодный фронт, поэтому временами будут идти снегопады, метели и порывистый ветер с ухудшением видимости. Температура понизится до минус 10−12 градусов. При этом днем в среду антициклон перехватит инициативу — облака поредеют, станет солнечно, но морозы продолжат усиливаться, отметил специалист.

Москва, 24 января
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+1°
Днем облачно
-2°
Ночью облачно

«Днем — минус 9−14 градусов, к вечеру уже минус 15−20 градусов. Самым холодным днем будет четверг: Москва окажется практически в центре скандинавского антициклона, будет малооблачно. В Москве минус 17−22 градуса, в Подмосковье от 22 до 27 градусов мороза. Днем минус 11−16 градусов», — добавил метеоролог.

Он отметил, что с пятницы в столичный регион начнет прорываться теплый фронт, из-за чего начнутся снегопады и метели. При этом ожидается резкое повышение температуры: к выходным ночью будет ноль-минус 5 градусов и днем около нуля градусов.

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