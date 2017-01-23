В середине недели в Москве резко похолодает до -27

«Начало и конец этой недели оттепельные с околонулевой температурой, а середина — с морозами. Сегодня и во вторник мы будем в теплом секторе атлантического циклона, поэтому пасмурно, время от времени будет идти небольшой снег, мокрый снег. Температура сегодня ноль-плюс 2 градуса, ночью ноль-минус 2 градуса, завтра днем около нуля», — сказал собеседник агентства.
По словам синоптика, начиная с вечера вторника, в Москву начнет прорываться холодный атмосферный фронт, температура уже вечером опустится до минус 5 градусов, образуется гололедица. В ночь на среду будет проходить холодный фронт, поэтому временами будут идти снегопады, метели и порывистый ветер с ухудшением видимости. Температура понизится до минус 10−12 градусов. При этом днем в среду антициклон перехватит инициативу — облака поредеют, станет солнечно, но морозы продолжат усиливаться, отметил специалист.
«Днем — минус 9−14 градусов, к вечеру уже минус 15−20 градусов. Самым холодным днем будет четверг: Москва окажется практически в центре скандинавского антициклона, будет малооблачно. В Москве минус 17−22 градуса, в Подмосковье от 22 до 27 градусов мороза. Днем минус 11−16 градусов», — добавил метеоролог.
Он отметил, что с пятницы в столичный регион начнет прорываться теплый фронт, из-за чего начнутся снегопады и метели. При этом ожидается резкое повышение температуры: к выходным ночью будет ноль-минус 5 градусов и днем около нуля градусов.