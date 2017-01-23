Слабые метели ожидаются в Иркутской области 24 января

О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки в Приангарье предупреждают синоптики.

По прогнозам Гидрометцентра, 24 января местами по региону пройдет снег. Ожидается ветер с порывами до 14−17 м/с. Возможны поземки и слабые метели.

Ночью столбик термометра опустится до -16, -21 градусов, при прояснении до -26, -31 градусов. В пониженных формах рельефа в темное время суток будет -34, -39 градусов. Днем потеплеет до -10, -15 градусов, при натекании облачности до -20. -25 градусов, в западных и южных районах местами до -3, -8.