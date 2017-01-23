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09:50 (мск), источник: Вести Приморье

Старый якорь пополнил коллекцию находок во Владивостокском цирке

Старый якорь пополнил коллекцию вещей, найденных в ходе капитального ремонта во Владивостокском цирке.

Источник: Вести Приморье

Бесштоковый якорь высотой 55 сантиметров, который обнаружили строители в ходе ремонтных работ, изобретен советским инженером Матросовым в 1946 году и обладает повышенной держащей способностью, рассказали специалисты.

«Бесштоковый якорь Матросова действует по принципу якоря Холла: он быстро “забирает” грунт и удерживает судно при развороте на 360 градусов. Держащая сила этого якоря в четыре с лишним раза больше, чем у адмиралтейского якоря такого же веса. Он надежно держит судно как на слабом песчано-илистом, так и на твёрдом мелкокаменистом грунте. Такие якоря устанавливают в качестве вспомогательных на суда ВМФ и в качестве основных на катера и суда небольших размеров», — отметил заведующий военно-историческим музеем Тихоокеанского флота Евгений Журавлёв.

С одной стороны, логика появления якоря в цирке не очень ясна, а с другой, именно этот предмет должен был оказаться в коллекции, говорящей об истории приморского города. Вещи, найденные в ходе капитального ремонта во Владивостокском цирке, говорят о быте, культуре и истории нескольких поколений приморцев и даже нескольких эпохах.

О царских временах напоминает черно-белое фото пожарной команды в треугольных шлемах с гребнями образца 1923 года. Этот раритет сейчас украшает государственное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

О советской эпохе напоминают граммофон с внушительной коллекцией пластинок, когда слушали Леонида Утесова, Эдиту Пьеха и Михаила Боярского, старая печатная машинка в добротном чемодане, алюминиевые номерки из гардероба, громоздкий громкоговоритель, знакомый многим звонок из фойе, зовущий зрителей на представление, деревянные счеты и билеты по 1 рублю 50 копеек, а также каска советского солдата образца 1960 года и в человеческий рост красное знамя «Пролетарии всех стран, объединяйтесь».

История Владивостокского цирка в этом мини-музее начинается с проекта кино-технологического оборудования с печатью Министерства культуры СССР, подписанного в 1971 году, — за три года до его постройки. Изначально здание проектировалось как многофункциональное учреждение, предусматривающее возможность просмотра кинолент. Коллекцию находок пополнил и старый кинопроектор.

Бюро находок Владивостокского цирка украсили монеты различного достоинства и года выпуска. Самую «старшую» из них — 15 копеек 1961 года — заложили в фундамент новой манежной плиты вместе с монетой 2015 года выпуска, для того чтобы, как говорят строители, «соединить прошлое и будущее Владивостокского цирка».

После завершения капитального ремонта в цирке начнется новая эпоха, о старой же будут напоминать мини-музей находок, говорящих об истории этого учреждения.

Напомним, за минувший год Владивостокский цирк обновил фасад и радует приморцев новым обликом. Строители уложили 584 квадратных метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций, запустили новый индивидуальный тепловой пункт. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел.

Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется к концу этого года.

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