Фильм Сокурова о Ельцине покажут в Екатеринбурге в день рождения первого президента РФ

«Известный режиссер лично представит несколько фильмов и встретится со зрителями», — говорится в сообщении.

1 февраля в день рождения Бориса Ельцина будет показан фильм «Пример интонации», вышедший в 1991 году. Главный герой фильма — первый президент России Борис Ельцин, с которым ведет разговор в кругу семьи второй герой этой картины — режиссер.

2 февраля посетители «Ельцин центра» смогут увидеть фильм «Одинокий голос человека», который является первой полнометражной работой режиссера в игровом кино. В последний день зрителям покажут еще один его фильм — «Франкофония», а также киноленту «Софичка», снятую Кирой Коваленко — ученицей А. Сокурова.