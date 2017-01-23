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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Фильм Сокурова о Ельцине покажут в Екатеринбурге в день рождения первого президента РФ

Екатеринбург. 23 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Дни режиссера Александра Сокурова пройдут с 1 по 3 февраля в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге, сообщается на сайте учреждения.

«Известный режиссер лично представит несколько фильмов и встретится со зрителями», — говорится в сообщении.

1 февраля в день рождения Бориса Ельцина будет показан фильм «Пример интонации», вышедший в 1991 году. Главный герой фильма — первый президент России Борис Ельцин, с которым ведет разговор в кругу семьи второй герой этой картины — режиссер.

2 февраля посетители «Ельцин центра» смогут увидеть фильм «Одинокий голос человека», который является первой полнометражной работой режиссера в игровом кино. В последний день зрителям покажут еще один его фильм — «Франкофония», а также киноленту «Софичка», снятую Кирой Коваленко — ученицей А. Сокурова.

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