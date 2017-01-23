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09:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В казанской многодетной семье родился 13-й ребенок

Малышка Аврора весит 4030 кг.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 23 января). 14 января в 1 час 20 минут в Перинатальном центре РКБ в многодетной семье Бочковых родилась дочь Аврора. Это тринадцатый ребенок в семье — у Авроры есть 2 брата и 10 сестер. Малышка родилась с весом 4030 кг.

После выписки из роддома с рождением дочери маму Ольгу Бочкову поздравила начальник Приволжского отдела ЗАГС Вера Потапова. «Мы очень удивились этому неординарному событию, ведь совсем недавно мы чествовали самую большую семью нашего мегаполиса Бочковых в Центре семьи “Казан” по случаю рождения дочери Дарины — двенадцатого ребенка в семье. И вот новый семейный рекорд — тринадцатый ребенок в семье!», — отметила Вера Потапова. Ольге Ивановне в зале торжеств вручили свидетельство о рождении дочери, а новорожденной малышке Авроре подарили красивые наряды.

Супруги Ольга Ивановна и Евгений Николаевич создали семью в 1992 году и уже 24 года живут счастливо, сообщили в Управлении ЗАГС. В апреле прошлого года большая семья Бочковых переехала на постоянное место жительства в Казань из Альметьевска. Евгений Николаевич и Ольга Ивановна являются не только родителями тринадцати детей, они еще и бабушка с дедушкой.

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В казанской многодетной семье родился 13-й ребенок
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