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10:00 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Благоустраивать городскую среду в Краснодаре будут по студенческим проектам

Глава города встретился со студентами КубГАУ и отметил важную роль молодежи в общественной жизни краевой столицы.

Краснодар, 23 января, KrasnodarMedia.

В Краснодаре благоустройство городской среды может осуществляться по студенческим проектам — глава краевой столицы Евгений Первышов встретился с активистами студенческого самоуправления и молодыми преподавателями Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ), которые представили свои предложения и инициативы, направленные на дальнейшее развитие и благоустройство столицы Кубани. На встрече обсудили и экологические проблемы столицы Кубани, и проекты по созданию социальных инициатив — приюта для животных, оказания помощи малоимущим и других, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Глава Краснодара подчеркнул, что надеется на активную роль молодежи в создании и реализации проектов и программ, нацеленных на развитие и благоустройство городской среды. Евгений Первышов отметил, что для студентов и начинающих специалистов это может стать хорошим стартом в дальнейшем развитии и профессиональном росте.

Встреча прошла в неформальной обстановке — за чашкой чая. В общении также принял участие ректор университета Александр Трубилин. Задать вопросы Евгению Первышову пришли студенты экономического, юридического, землеустроительного, ветеринарного факультетов, факультетов перерабатывающих технологий, агрохимии и почвоведения, студенты магистратуры.

— Студенты были и остаются активной частью населения. Такие встречи для нас — новый и интересный формат общения, и мы надеемся на возможность реализации представленных идей и проектов, — сказал Александр Трубилин.

Разговор начали с обсуждения экологических проблем — студент 2 курса магистратуры Иван Буяльский рассказал Евгению Первышову о возможности разработки программы восстановления водных объектов, расположенных на территории Краснодара — реки Кубань и Карасунских прудов. Он пояснил, что этим могли бы заняться сотрудники и студенты научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной экологии, входящего в состав КубГАУ.

Евгений Первышов поблагодарил студентов за активность и неравнодушие, рассказал о проводимой в городе работе по выявлению и ликвидации незаконных врезок в сети ливневой канализации.

— Все мы хотим жить в чистом городе, и помним те времена, когда в наших водоемах можно было купаться. Очистка Карасунов и благоустройство их прибрежной зоны — тема очень серьезная, важная и широко обсуждаемая общественностью. Проект это сложный, но нам необходимо искать решения, как его реализовать, — сказал глава города.

Старший преподаватель кафедры архитектуры Наталья Могилецкая представила презентацию эскизных проектов по благоустройству территорий, рассказала об участии студентов в арт-субботниках. Она отметила, что студентам интереснее не просто предложить идею, но и самим участвовать в ее реализации.

Евгений Первышов инициативу поддержал, рассказал о задаче по развитию в Краснодаре комплексного благоустройства территорий — с зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, развитии парков и заверил, что интересные, перспективные и поддержанные жителями проекты будут воплощены в жизнь. Глава Краснодара также предложил студентам наладить активное сотрудничество с городским департаментом архитектуры и градостроительства.

Среди поднятых в ходе общения тем были оказание студентами помощи приютам для бездомных животных, возможность реализации проекта правового просвещения для школьников, участие студентов в охране общественного порядка, оказание помощи малоимущим, установление Краснодаром новых побратимских связей, в том числе, с городами Республики Крым, — сообщает пресс-служба администрации города.

Справка. Кубанский государственный аграрный университет — один из ведущих вузов России. Основан в 1922 г. Со времени основания в университете подготовлено более 120 тысяч специалистов. В настоящее время на 26 факультетах обучаются более 22 тысяч студентов по очной и заочной формам по 63 специальностям. В вузе работают 1300 преподавателей, в их числе 75 академиков и членов-корреспондентов различных академий наук, более 250 докторов и профессоров, 556 кандидатов наук и доцентов.

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