Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве
Как сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по Киеву туман, видимость 200−500 м. Запах гари в столице не ощущается.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по Киеву туман, видимость 200−500 м. Запах гари в столице не ощущается.
КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В понедельник в столице в первой половине дня ожидается туман, сообщает
«По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по г. Киеву туман, видимость 200−500 м», — говорится в сообщении.
На минувшей неделе в Киеве также наблюдался туман, однако в нескольких районах столицы ощущался запах гари. В городской администрации советовали жителям и гостям столицы по возможности не находиться на улице длительное время.