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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В австралийских аэропортах откажутся от проверки паспортов

Власти Австралии планируют отменить проверку паспортов в аэропортах и внедрить высокотехнологичную систему установления личности зарубежных пассажиров. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.

Источник: РИА "Новости"

В воздушных гаванях страны установят приборы, которые будут сканировать лица, глаза и/или отпечатки пальцев путешественников, сопоставляя эту информацию со сведениями из базы данных.

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Установление личности пассажира будет происходить автоматически и не займет много времени. Австралийское правительство хочет, чтобы к 2020 году с помощью подобной системы проверялись до 90 процентов всех прибывающих из-за рубежа гостей.

В июле этого года новые технологии внедрят в аэропорту столицы страны Канберры, а в воздушных гаванях Сиднея и Мельбурна — в ноябре. Проект будет завершен к марту 2019 года.

Эксперт Австралийского института стратегической политики Джон Койн (John Coyne) отмечает, что подобная система будет первой в мире.

В настоящее время в ряде воздушных гаваней этого государства функционируют приборы SmartGates, которые сканируют паспорта зарубежных туристов. Они были внедрены около 10 лет назад. SmartGates будут заменены новыми технологиями проверки личности.

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