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10:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске стал популярен христианский руфинг

Любители риска и высоты начали совершать восхождения ради съемки культовых объектов, но сами церкви и храмы нашествию руферов пока не подвергались.

Омичи неожиданно увлеклись христианским руфингом. Серия фотографий с культовыми объектами появилась сегодня в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».

На снимках с высоких точек сняты Храм Иоанна Крестителя, находящийся у входа в омское метро, главный храм региона — Успенский собор с его золотыми и бирюзовыми куполами, а также Собор Воздвижения крестя Господня, более известный омичам как церковь на улице Тарской.

При этом Успенский собор явно снят с разных точек, ради него руферы совершали восхождение несколько раз. С чем связано новое увлечение — не сообщается. Снимки выложены пользователем Машей Креймер. При этом сами культовые учреждения омские руферы пока не атакуют, предпочитая забираться на близлежащие высотки и проводить съему со стороны.

Отметим, что так называемый христианский руфинг часто сопровождается крупными скандалами. Так, в сентябре 2013 года руферы Санкт-Петербурга пробежались там по куполам храма Спаса-на-Крови, построенного в память о взорванном террористами императоре Александре II, и даже сделали там целую серию фотографий.

В Омске одним из самых скандальных восхождений стало покорение телебашни, находящейся на проспекте Мира, 2. На строго охраняемый объект проник 18-летний студент Максим Миллер. Власти предъявили ему серьезные претензии из-за несанкционированного проникновения на стратегический объект и подвергли серьезному штрафу. При этом сам студент получил изрядную дозу облучения из-за оборудования для передачи телесигнала.

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