В Омске стал популярен христианский руфинг
Любители риска и высоты начали совершать восхождения ради съемки культовых объектов, но сами церкви и храмы нашествию руферов пока не подвергались.
Любители риска и высоты начали совершать восхождения ради съемки культовых объектов, но сами церкви и храмы нашествию руферов пока не подвергались.
Омичи неожиданно увлеклись христианским руфингом. Серия фотографий с культовыми объектами появилась сегодня в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».
На снимках с высоких точек сняты Храм Иоанна Крестителя, находящийся у входа в омское метро, главный храм региона — Успенский собор с его золотыми и бирюзовыми куполами, а также Собор Воздвижения крестя Господня, более известный омичам как церковь на улице Тарской.
При этом Успенский собор явно снят с разных точек, ради него руферы совершали восхождение несколько раз. С чем связано новое увлечение — не сообщается. Снимки выложены пользователем Машей Креймер. При этом сами культовые учреждения омские руферы пока не атакуют, предпочитая забираться на близлежащие высотки и проводить съему со стороны.
Отметим, что так называемый христианский руфинг часто сопровождается крупными скандалами. Так, в сентябре 2013 года руферы
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