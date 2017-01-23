В Омске стал популярен христианский руфинг

На снимках с высоких точек сняты Храм Иоанна Крестителя, находящийся у входа в омское метро, главный храм региона — Успенский собор с его золотыми и бирюзовыми куполами, а также Собор Воздвижения крестя Господня, более известный омичам как церковь на улице Тарской.

При этом Успенский собор явно снят с разных точек, ради него руферы совершали восхождение несколько раз. С чем связано новое увлечение — не сообщается. Снимки выложены пользователем Машей Креймер. При этом сами культовые учреждения омские руферы пока не атакуют, предпочитая забираться на близлежащие высотки и проводить съему со стороны.

Отметим, что так называемый христианский руфинг часто сопровождается крупными скандалами. Так, в сентябре 2013 года руферы Санкт-Петербурга пробежались там по куполам храма Спаса-на-Крови, построенного в память о взорванном террористами императоре Александре II, и даже сделали там целую серию фотографий.