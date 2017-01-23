В Башкирии на территории «Янган-тау» нашли и снесли незаконный частный коттедж

Как сообщает Прокуратура РБ, он был возведен незаконно, и в настоящее время вышло решение суда о сносе.

Сообщается, что в период с 2005 по 2006 местный сельсовет выделил директору санатория более 15 соток земли на территории оздоровительного учреждения.

Напомним, территория «Янган-тау» является особо охраняемой, в связи с чем никто не имеет права ею распоряжаться и передавать в частную собственность.

Однако бывший руководитель санатория «Янган-тау» построил дом площадью 250 кв.м. и оформил участок в свою собственность под видом земель поселений.

В настоящее время по решению Верховного суда участок вернут в собственность республики, а дом будет снесен.