В Уфе скончалась преподаватель института искусств 52-летняя Лариса Адушева

Для родных и близких это огромная потеря. По словам ее ученика Альберта Галиуллина, она долго болела онкологией, от чего и скончалась. Коллеги помнят Ларису исключительно добрым и светлым человеком. Она безумно любила свою работу и былаготова помочь каждому. Многие успешные уфимские театральные актеры были ее учениками, всю жизнь женщина отдала искусству.

Являлась доцентом на кафедре режиссуры и актерского мастерства, работала там с 1989 года. Была участницей международных научно-практических конференций по проблемам сценической пластики. За всю творческую деятельность поставила несколько спектаклей, среди которых «Ревизор» (НМТ РБ им. М. Карима, 1997), «Великий соблазнитель» (Стерлитамак. БГДТ, 2001),»13-й хранитель» (Уфа, Гос. цирк, 2001), «Невероятные приключения Нильса (Уфа, БГДТ, 2002).