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10:25 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе скончалась преподаватель института искусств 52-летняя Лариса Адушева

Сегодня ночью ушла из жизни старший преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера театрального факультета Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Лариса Адушева. Ей было 52 года.

Для родных и близких это огромная потеря. По словам ее ученика Альберта Галиуллина, она долго болела онкологией, от чего и скончалась. Коллеги помнят Ларису исключительно добрым и светлым человеком. Она безумно любила свою работу и былаготова помочь каждому. Многие успешные уфимские театральные актеры были ее учениками, всю жизнь женщина отдала искусству.

Являлась доцентом на кафедре режиссуры и актерского мастерства, работала там с 1989 года. Была участницей международных научно-практических конференций по проблемам сценической пластики. За всю творческую деятельность поставила несколько спектаклей, среди которых «Ревизор» (НМТ РБ им. М. Карима, 1997), «Великий соблазнитель» (Стерлитамак. БГДТ, 2001)13-й хранитель» (Уфа, Гос. цирк, 2001), «Невероятные приключения Нильса (Уфа, БГДТ, 2002).

Прощание состоится завтра, 24 января, по адресу: улица Муксинова, 11−98 (ост. Школа МВД), а погребение пройдет 25 января в г. Стерлитамаке. Сейчас родным Ларисы Адушевой необходима помощь в организации погребения. Всех, кто может чем-либо помочь, просьба обратиться к Альберту Галиуллину по телефону 89613581989.

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