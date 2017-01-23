Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Россияне поддержали врачей скорой
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Названы сорта рыбы, которые нельзя есть беременным
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Его люблю я меньше, чем тебя": Кончаловский расстался с женой
Порошенко засобирался к Трампу: WSJ назвал дату
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
10«Бегущий огонь»
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:07 (мск), источник: Крым Press

В Крыму планируется установить 8−9 водоохранных зон

В 2017 году в Крыму планируется установить 8−9 водоохранных зон. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Источник: Reuters

По его словам, на определение водоохранных зон Крыма в рамках ФЦП выделят 23,5 млн. рублей. На 2017 год запланированы: реконструкция насосной станции № 3 на Станционном водохранилище и создание проектно-сметной документации по пяти объектам. Проектирование берегоукреплений идет по Бахчисарайскому району, по Биюк-Карасу, по реконструкции насосной станции, которая обеспечивает восточный регион Крыма. И еще один объект по региональной программе по Красногвардейскому району. С Минсельхозом мы очень плотно работали, и есть возможность обеспечить основные бюджетообразующие предприятия Красногвардейского района поливной водой, — рассказал И. Вайль.

Кроме того, добавил он, ведомство разрабатывает концепцию по очистке воды в населенных пунктах, которые пользуются подземной водой. Документ должен быть готов к весне. В частности, по словам Вайля, речь идет о Первомайском районе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правдивая история от украинца, побывавшего на отдыхе в Ялте
Сенаторы попытаются помешать Трампу отменить санкции против РФ
Мизулина покидает «Справедливую Россию»
СК возбудил дело против россиян, причастных к «Правому сектору»
Активисты подадут иск против Трампа из-за нарушения конституции
Розовые шапки объединили миллионы участников женских маршей
Протестующие захватили КПП на границе Мексики и США
Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Где и как правильно заправляться: 7 полезных советов Заправка автомобиля для начинающего водителя — настоящее испытание. Как выбрать АЗС? Что будет, если залить «палево»? Надо ли давать чаевые? C какой стороны топливный лючок?
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Почему дизайнеры не жалуют ковролин
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь Девочку назвали Таисией
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь