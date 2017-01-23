В Крыму планируется установить 8−9 водоохранных зон

По его словам, на определение водоохранных зон Крыма в рамках ФЦП выделят 23,5 млн. рублей. На 2017 год запланированы: реконструкция насосной станции № 3 на Станционном водохранилище и создание проектно-сметной документации по пяти объектам. Проектирование берегоукреплений идет по Бахчисарайскому району, по Биюк-Карасу, по реконструкции насосной станции, которая обеспечивает восточный регион Крыма. И еще один объект по региональной программе по Красногвардейскому району. С Минсельхозом мы очень плотно работали, и есть возможность обеспечить основные бюджетообразующие предприятия Красногвардейского района поливной водой, — рассказал И. Вайль.

Кроме того, добавил он, ведомство разрабатывает концепцию по очистке воды в населенных пунктах, которые пользуются подземной водой. Документ должен быть готов к весне. В частности, по словам Вайля, речь идет о Первомайском районе.